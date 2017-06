Piovaccari face viza medicala si semneaza. SURPRIZA! Cu ce echipa semneaza italianul

Unul dintre cei mai iubiti stelisti din ultimii ani a ajuns in liga a doua din China.

Federico Piovaccari si-a gasit echipa, insa destinatia nu este una care sa ii faca cinste atacantului care a facut senzatie la Steaua.

Acesta va juca sezonul viitor in China, la Zhejiang Yiteng, echipa din liga a doua, ce a terminat in a doua parte a clasamentului sezonul trecut.

Piovaccari este unul dintre cei mai iubiti jucatori ce au evoluat la Steaua in ultimii 10 ani, acesta marcand 16 goluri in urma cu 3 ani, cand a calificat Steaua in Champions League dupa golurile din meciul cu Legia Varsovia.

Italianul a ajuns apoi in Spania, jucand la Eibar si Cordoba, dar si in Australia, insa nu a reusit sa marcheze adunat la cele 3 cluburi cate goluri a dat la Steaua.

Chinezii anunta ca Piovaccari face viza medicala in China zilele acestea si apoi semneaza un contract de un an cu posibilitate de prelungire.