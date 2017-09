Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor! Care sunt urmatoarele turnee la care va participa

Simona Halep, locul 2 WTA, a devenit a doua jucatoare calificata la Turneul Campionaelor de la Singapore, dupa spaniola Garbine Muguruza, locul 1 WTA.

In clasamentul Race de luni, care conteaza pentru Turneul Campioanelor, Halep se mentine pe locul 2, cu 5.025 de puncte, dupa Muguruza, 5.307 puncte. Numarul minim de puncte pentru a ajunge la Singapore este in acest moment de 4.975.

Pentru jucatoarea romana va fi a patra participare consecutiva la finala sezonului. in 2014, ea a ajuns in ultimul act, in care a pierdut in fata Serenei Williams, iar la celelalte doua editii nu a trecut de faza grupelor.

Turneul Campioanelor se va desfasura intre 22 si 29 octombrie.

Pana atunci, Halep va juca la Wuhan (22-30 septembrie) si la Beijing (1-8 octombrie).