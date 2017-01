Aparitie de senzatie pentru Maria Sharapova in pantaloni mulati. Cand revine rusoaica pe teren

Rusoaica a aparut in niste pantaloni foarte sexy :)

Maria Sharapova se pregateste sa revina in acest an pe terenul de tenis. Suspendata pentru dopaj in ianuarie 2016, rusoaica va reveni in circuit in luna aprilie.

Aceasta a primit un wild card la turneul de la Stuttgart, ce incepe la sfarsitul lunii aprilie. Va fi primul meci pentru Sharapova de la editia de anul trecut de la Australian Open.

Sharapova si-a mentinut forma participand la diferite meciuri demonstrative si actiuni caritabile, lucru care se observa si in silueta de invidiat a rusoaicei.

