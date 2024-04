Beneficiară a unui tur liber, datorită statutului de cap de serie avut în turneul WTA 1000 de la Madrid, Sorana Cîrstea își va începe abia joi parcursul în competiția din capitala Spaniei.

Oponentă îi va fi Alexandra Eala din Filipine, o jucătoare de 18 ani care se clasează pe locul 170 în ierarhia mondială.

Jucătoarea născută în 2005 a realizat surpriza în runda inaugurală a întrecerii din Madrid, depășind-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko, scor 2-6, 6-4, 6-4.

A fost a doua înfrângere dureroasă pentru Tsurenko în ultimele săptămâni, după ce, în barajul Ucraina - România, s-a înclinat în meciul patru în fața româncei Jaqueline Cristian, după ce condusese cu 1-0 la seturi, la fel ca în duelul cu Alexandra Eala.

