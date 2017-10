BUCURATI-VA DE TENIS! "E ca si cum Romania tocmai a castigat Campionatul Mondial!" REACTII dupa ce Simona Halep a devenit LIDER MONDIAL: ce spun Ilie Nastase si CTP

Virginia Ruzici: "Este un moment extrem de emotionant, nu credeam sa mai traiesc asemenea momente. Simona e mare, e extraordinara. Este foarte important si maret pentru ea si tenisul romanesc. Am auzit de ea cand avea 14 ani, fiind in Romania, in trecere, cand Florenta Mihai m-a rugat sa trec pe la terenul ei, sa bat mingea cu fetele, cu Halep, cu Irina Begu si Andreea Mitu. Mi-am dat seama ca era cea mai talentata."

"Cand a castigat Roland Garros la juniori am estimat potentialul ei la primele zece din lume. Am avut o viziune, ca sa spun asa, si am dorit sa lucrez alaturi de ea. Simona a avut multa presiune pana acum, va trebui sa munceasca mai mult pentru a se mentine acolo, dar din punct de vedere psihologic va fi mai usor pentru ea. Va fi eliberata de aceasta presiune care a fost pe capul ei in ultimii trei ani. A jucat acum cu multa luciditate, iar dupa ce a invins-o pe Sarapova s-a eliberat complet. E bine ca s-a intamplat acest lucru la un astfel de turneu, nu la un Grand Slam." (DigiSport)

Virginia Ruzici este fosta castigatoare a turneului de la Roland Garros si managerul Simonei Halep.



Ilie Nastase: "Am spus mereu ca va deveni numarul 1 cand va veni momentul. Cred ca si-a imbunatatit serviciul al doilea si a fost mai agresiva. Pentru tenis este mult, este un ciclu acum si in viitor si baietii se vor ridica la nivelul fetelor. Problema e ca de acum toate vor s-o bata pe ea. Pavel e foarte bine ca a venit, pentru ca vorbeste romaneste, e mai aproape de ea, se cunosc de mai mult timp."

"Sa nu mai punem presiune pe Simona, va castiga sigur si primul trofeu de Grand Slam. Este un mare succes pentru Romania, pentru tenisul romanesc." (PRO TV)

Ilie Nastase a fost primul si ultimul reprezentant al Romaniei in fruntea tenisului mondial. In urma cu 44 de ani, Nastase devenea lider in clasamentul ATP.



Cristian Tudor Popescu: "Simona Halep a rescris finala de la Roland Garros si e un adevarat numar 1 mondial."



"Pentru Romania e lucru extraordinar ce s-a intamplat azi". (PRO TV)

George Cosac, presedinte FRT: "Sa fii numarul 1 mondial e, ca expunere, ca si cum ai fi campion mondial la fotbal."

"Halep este un brand de tara, intr-un sport cu miliarde de spectatori. Simona Halep este una dintre marile campioane ale Romaniei, alaturi de Nastase, Hagi sau Nadia" spune George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, dupa ce Simona Halep a devenit numarul 1 in clasamentul WTA.

Halep a invins-o pe Jelena Ostapenko si s-a calificat in finala turneului de la Beijing, unde va intalni castigatoarea partidei dintre Caroline Garcia si Petra Kvitova.