Oferta OFICIALA de 13 milioane de euro pentru Andone! E dorit de echipa care a batut-o pe Chelsea in prima etapa

Andone poate prinde un transfer urias in Anglia.

Andone poate ajunge in Premier League. Acesta a primit o oferta oficiala de la Burnley, de 13 milioane de euro. Deportivo se poate desparti de atacantul care a marcat 12 goluri sezonul trecut in La Liga.

Florin Andone a fost printre cei mai buni marcatori din La Liga, fiind alaturi de Neymar si Benzema in clasamentul final al marcatorilor din prima liga din Spania.

Burnley are ca obiectiv in acest sezon mentinerea in Premier League insa a inceput sezonul cu o victorie uluitoare, 3-2 pe terenul campioanei Chelsea.

Cel mai scump jucator din lotul lui Burnley sunt Robbie Brady, cotat la 10 milioane de euro, acesta jucand mijlocas stanga.

Daca se face transferul, Andone ar deveni al treilea cel mai scump roman din toate timpurile, dupa Mutu si Chivu.