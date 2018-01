OPINIE: Inceput perfect, continuare pe masura? "Simona 2018 – gata de Grand Slam!"

Simona 2018 e o jucatoare completa, are toate caracteristicile unui numar 1 mondial si doar ghinionul sau cauze extrasportive o vor impiedica sa castige anul acesta un turneu de Mare Slem.

De Florin Caramavrov:

Raman pe pozitie, in ciuda contestatarilor, si cred cu tarie ca Simona Halep poate ridica deasupra capului un trofeu de prima marime, iar acum argumentele mele sunt mai multe si mai realiste.

Am vazut-o pe Simona si in acel demonstrativ din Thailanda, la finalul anului trecut, cand numai demonstrativ n-a fost ce a jucat Simona, cu o indarjire pe care o vezi in marile turnee si numai la marii jucatori de tenis ai lumii.

Simona arata niste plusuri evidente in jocul ei in acest inceput de 2018. In afara serviciului 1 foarte bun, romanca noastra se apara parca si mai bine decat o facea anul trecut, cand a devenit numarul 1 mondial, dar, ce e mai important, trece cu lejeritate si la atac atunci cand are ocazia, loviturile ei precise si solide fiind devastatoare pentru adversare.

