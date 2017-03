"Ce extravaganta, Steaua pe primul loc" Mihai Mironica explica de ce Steaua e favorita la titlu in 2017

Mi se pare amuzant cum ajunsese o extravaganta sa indici Steaua drept favorita la titlu. Am fost intrebat si inainte de playoff de diverse persoane cine cred ca va castiga campionatul si ma amuza sa vad cat de contrariati erau interlocutorii cand rosteam numele echipei lui Reghecampf.

Chiar si cu optimistul incurabil Becali a trebuit sa fac pariu in emisiune ca Steaua va castiga campionatul, patronul echipei pierzandu-si increderea in jucatorii sai.

Sigur ca si Steaua are slabiciunile ei. Problema pentru adversari este ca si "slabiciunile" au inceput sa joace decent, asa cum s-a intamplat aseara cu Tanase, Balasa, Gnohere, Boldrin sau Enache, ca sa insir cateva din slabiciunile consacrate de la Steaua. Chiar si "slabiciunea" lui Reghecampf pentru mutat piese in diverse pozitii s-a estompat si lucrurile au mers bine pentru echipa. Enache n-a mai fost extrema, nici mijlocas central ca in traducerea si adaptarea dupa fita lui Guardiola cu Zabaleta. Tamas a fost lasat sa joace unde a demonstrat in cariera lui ca e un mare fotbalist, in centrul defensivei. Lui Balasa i s-a gasit, de asemenea, locul, ca fundas lateral fiind de liga a doua nu doar in Italia, ci si in Romania. Iar Ovidiu Popescu trebuie lasat sa joace ceea ce este, un optar mai bun si decat ce ia in acest moment Daum la nationala pe aceasta pozitie.

Playoff-ul aduce adevarata Steaua

Am spus pe sport.ro dupa catastrofa cu Dinamo ca acel meci nu este totusi foarte relevant pentru potentialul Stelei. Jakolis, care nu a fost atunci titular, ramane foarte important pentru Steaua. Iar apasarea psihologica de dupa ce se intamplase in prima mansa a semifinalei cu Dinamo nu mai exista la aceste partide de debut in playoff.

Sigur ca au existat in acest meci cu CFR momente de cumpana. Insa, la patrunderea lui Omrani, Nita a aratat inca o data ce nedreptate ii face neamtul de la nationala care prefera sa convoace un convalescent de prin strainataturi in locul celui mai bun portar din Liga 1. Iar la marea sansa de gol batjocorita de infoiatul in pene Paun exista contraexemplul ratarii lui Tanase, infinit mai greu de realizat decat o prozaica impingere a mingii in poarta la acea faza.

Democratia acestui playoff

CFR Cluj este o echipa frumoasa, dar a simtit si ea ca si in primul meci din acest an cu Steaua a scapat de infrangere chiar in Gruia in primul rand datorita prostiei lui Alibec de a incasa doua galbene rapid in meci. Acel joc bun facut de Steaua la Cluj ramanea punctul de referinta pentru jucatorii lui Reghecampf in acest inceput de playoff. Din acea partida trebuia echipa lui Reghe sa-si traga inspiratia pentru un nou inceput. Si a facut-o.

Am asistat la meciul care a confirmat ca Steaua ramane favorita la titlu. Nu "marea favorita", totusi democratia e raspandita mai mult ca niciodata la varful clasamentului, nu mai avem un tiran sau doi care sa terorizeze competitia. A fost, de asemenea, meciul care i-a facut pe cei de la CFR Cluj sa scoata titlul de campioni din discursul lor. Dar nu m-as grabi, CFR are reperul sau de la care se poate inspira pentru un restart, victoria recenta cu Viitorul.