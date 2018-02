CRISTIANO MADRID! Ronaldo marcheaza de doua ori, Marcelo o data, iar Real are prima sansa! REAL 3-1 PSG, PORTO 0-5 LIVERPOOL | REZUMATELE VIDEO

17:27

REAL MADRID - PSG

FC PORTO - LIVERPOOL

**PSG a eliminat-o pe Real Madrid in cele doua confruntari eliminatorii de pana acum (1993 Cupa UEFA, 1994 Cupa Cupelor), ambele meciuri in sferturi;**In mandatul lui Zidane, Real a obtinut 10 victorii in cele 14 meciuri din fazele eliminatorii. Victorii in toate cele 6 partide de pe teren propriu. Madrilenii au cucerit ultimele doua trofee Champions League.**Real Madrid a ajuns cel putin pana in semifinale in ultimele 7 sezoane de Champions League, un record in istoria competitiei.**PSG a marcat 25 de goluri in faza grupelor, record pentru UCL.**Real, la 17 puncte in spatele Barcelonei in campionat, viitorul lui Zidane se decide in dubla asta. Mauricio Pochettino e varianta de inlocuire vehiculata de presa spaniola.**"Neymar va ajunge la Real in 2019" e informatia aparuta azi in ziarele spaniole. DETALII AICI



**Nici Emery nu e sigur de postul lui, cu toate ca are 12 puncte avans in campionat peste Monaco.**Ronaldo este golgheterul competitiei, cu 9 goluri marcate. Higuain are 7. Cavani si Neymar cate 6.**Real Madrid a terminat pe locul 2 intr-o grupa cu Tottenham, Borussia Dortmund si APOEL.**PSG, locul 1 in grupa cu Bayern Munchen, Celtic si Anderlecht.**Liverpool vine dupa o serie buna in campionat, s-a apropiat la doar 2 puncte de United, 2-0 cu Southampton.**Emre Can e suspendat, dar a facut deplasarea cu echipa. Liverpool se va deplasa in Spania dupa acest meci, pentru cateva antrenamente pe caldura.**Porto, neinvinsa in ultimele 23 de meciuri. A pierdut o singura data in UCL pe teren propriu in acest sezon, 1-3 cu Besiktas.**4 meciuri directe pana acum, Liverpool este neinvinsa, 2 victorii, 2 egaluri.**Porto joaca in primavara Champions League pentru prima data din 2010. N-a mai ajuns in sferturi din 2004, anul in care a cucerit ultimul trofeu de Liga. Mai are unul castigat in '87.**Doar 4 echipe au ramas neinvinse in acest sezon de Liga - Liverpool, Barcelona, Besiktas si Tottenham.**Doar PSG a marcat mai multe goluri decat Liverpool sezonul asta in Champions League (25 / 23)**Porto, specialista loviturilor libere - 8 goluri sezonul asta in UCL.**Vincent Aboubakar - golgheterul lui Porto, 5 goluri si 2 assisturi.**Firmino sta si mai bine pe cifre - 6 goluri si 3 pase de gol. Niciun alt jucator n-a fost implicat in mai multe goluri in deplasare (4, 2 assisturi).**Salah - 22 e goluri in campionat (cu unul mai putin decat Kane), 6 in Champions League.**Liverpool, locul 1 in grupa cu Sevilla, Spartak Moscova si Maribor.**Porto, locul 2 in grupa cu Besiktas, Leipzig si Monaco