"Du-te si stai la Rapid in liga a 5-a daca suferi pentru ei" Atac incredibil al lui Reghecampf

Lyon - Ajax, joi la Sport.ro de la 22:00

Reghecampf a avut un atac violent la adresa lui Alex Ionita, jucatorul Astrei care a spus ca isi da 5 ani din viata ca sa opreasca Steaua din lupta la titlu, insa a terminat meciul in lacrimi dupa victoria Stelei.

"D-aia am zis ca mi-e scarba. Nu pot sa zici ca tu ai fost crescut la Rapid si iti dai 5 ani din viata. In ce epoca traim, ai luat-o razna? Si inainte de meciul cu Viitorul au fost aceleasi declaratii. Cand ai in suflet o echipa poti sa o sustii dar nu poti sa iesi in presa sa zici asa ceva, macar sa nu spui asta. Ce treaba avem noi cu Rapid sau cu cei care au jucat acolo? Cand zici ca iti dai 5 ani din viata sa bati Steaua ca tu esti rapidist... du-te si stai la Rapid daca suferi pentru ei, daca esti rapidist adevarat.

Daca pierdem titlul e pe mana noastra dar campionatul trebuie sa se joace pe teren. Noi, Viitorul si Dinamo avem sanse egale. Daca se joaca normal se poate intampla orice.

Hategan daca arbitra la Pitesti cum a facut-o cu noi, Viitorul nu castiga. Tiru putea fi eliminat de mai multe ori, si la primul fault direct rosu, si al doilea galben de mai multe ori.

Dupa sezon ma duc in vacanta, apoi vedem ce fac. Nu ma gandesc decat la finalul de sezon. Foarte bine, sa il caute (n.r. Mihai Stoica pe Dan Petrescu), nu e problema, eu am contract cu Steaua inca un an. Mai avem un meci, ma concentrez aici.", a spus Reghecampf la Digi.