Amical cu Sahtior pentru Steaua! Ce meciuri de pregatire vor sustine elevii lui Dica in Olanda

Steaua merge in Olanda in al doilea cantonament al verii.

Stelistii vor avea amical cu Sahtior in aceasta vara, dar in Germania si nu in cantonamentul din Olanda. Oleksandriya, Waasland-Beveren si KV Oostende sunt celelalte adversare ale Stelei din aceasta vara.

Intre timp, Dica isi pune elevii la jug in cantonamentul din Slovacia.