"Am pierdut 23 de milioane de euro"  Motivul pentru care mutarea a picat afacerea. "Ma imbrac si ma duc acum in Piata Victoriei" VIDEO

Becali a vorbit despre evenimentele politice din tara.

"Trebuia sa vand azi un teren de 23 de milioane de euro si arvuna 3 milioane de euro, oamenii erau straini, cica sa mai asteptam 2-3 zile. Pentru un singur om sa suferim noi? Ce fel de oameni sunt astia? Ce fel de barbati sunt? Ne-am pus sa sacrificam tara pentru un singur om. Iti dai seama ce ma oftic, luam azi 3 milioane si 23 de milioane pana in vara.

Am vrut sa dea gratierea, sa iasa Victor Becali, sa iasa Borcea, dar un mai vor sa o dea, numai abuzul in serviciu al lui Dragnea vor sa o dea.

Ma imbrac si ma duc si eu, ce, eu merg pentru bani? Uite acum ma imbrac si ma duc acolo. Ma duc ca nu credeam asa ceva, suntem in pragul unei dictaturi. Nu am fost niciodata, nici la Revolutie nu am fost, dar acum ma duc.

Mi-a zis cineva ca ma pun rau cu Dragnea si ca Steaua… pai ma intereseaza pe mine, eu vreau dreptate. Eu nu am nevoie de ministru si de Dragnea sa imi faca dreptate cu Steaua.

Pe Tiru nu l-am vrut niciodata, Hagi vrea sa isi joace sansa la campionat si nu e corect sa ii fac oferte. Am nevoie de un fundas central neaparat pentru a intra in Liga Campionilor", a spus Gigi Becali la Sport.ro