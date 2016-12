Era un luptator infiorator insa a intrat 2 ani la puscarie in SIBERIA. Cum arata la eliberare. FOTO SOC

Un luptator legendar a fost la inchisoare iar fizicul sau s-a schimbat in mod socant.

Aleksander Emelianenko este unul dintre cei mai cunoscuti luptatori din lume. Acesta a scris istorie in Pride, insa lumea il stie mai mult ca pe fratele marelui Fedor Emelianenko.

Cei doi frati au avut o cariera diferita insa o viata personala si mai diferita. Fedor nu a avut niciodata probleme cu legea, in timp ce Aleksander a fost la inchisoare in tinerete, iar anul trecut a fost condamnat iar la inchisoare.

Acesta a fost acuzat ca a sechestrat si violat o menajera, insa Aleks a declarat in tribunal ca aceasta a fost de acord cu actul sexual, si nu a fost vorba de un viol.

Emelianenko a primit 5 ani de inchisoare, insa dupa aproape 2 ani a fost eliberat pentru buna purtare! Inchisoarea si-a pus insa amprenta pe acesta, fizicul sau transformandu-se in puscarie, acesta iesind cu vreo 20 de kilograme in plus.

"Pentru ca nu aveam unde sa ma misc, faceam doar genoflexiuni si flotari in fiecare zi. Cam 300 din fiecare. Trebuia sa fiu atent sa nu transpir pentru ca nu avea conditii sa fac dus in celula. O data pe zi, daca plateai, aveai voie sa folosesti sala o ora. Am mers la sala in fiecare zi", povesteste Emelianenko.