Bursaspor 1-0 Kayseri! Stancu il DISTRUGE pe Sumudica! VIDEO: cum a marcat

Stancu a decis derby-ul romanilor din superliga turca!

Atacantul a anuntat saptamana trecuta ca renunta la nationala, iar azi a lovit decisiv in meciul contra echipei lui Sumudica! Stancu a ajuns la 5 goluri in acest sezon pentru Bursa. Celalalt roman din echipa, Gicu Grozav, a prins si el in teren finalul de meci. Mijlocasul a intrat in minutul 75 in locul lui Erdogan.

La Kayseri, Lung, Sapunaru si Boldrin au fost tiulari, in timp ce De Amorim a intrat in repriza a doua.

Bursaspor 1-0 Kayseri

min 78: GOL BURSA! Stancu scapa la limita ofsaidului si il bate pe lung cu un sut sigur din careu!





min 33: Lung salveaza superb in fata lui Kembo - Ekoko, dupa o reluare a congolezului din careu!

***La Kayseri sunt titulari Lung, Sapunaru si Boldrin, in timp ce De Amorim e pe banca. La Bursaspor joaca din primul minut Bogdan Stancu. Grozav e doar pe banca.

Clasamentul din Turcia: