"Aceasta este o sărbătoare pentru actualii proprietari, care m-au ignorat timp de cinci ani"

Giancarlo Antognoni, șeful delegației Italia U21 și o legendă a clubului Fiorentina, și-a anunțat intenția de a lipsi de la ceremoniile sărbătoririi centenarului clubului toscan. "Mă cunoașteți, sunt mereu transparent și nu mă voi răzgândi. Aceasta este o sărbătoare pentru actualii proprietari, care m-au ignorat timp de cinci ani. Și apoi vor fi acolo atâția alți jucători grozavi care au făcut istoria în tricoul Fiorentinei", a transmis fostul mare mijlocaș ofensiv italian.

Meciul dintre Fiorentina All Stars și Operazione Nostalgia Legends va avea loc pe 2 septembrie 2026, fiind găzduit de Stadio Artemio Franchi din Florența. Pe 29 august, exact ziua în care clubul sărbătorește un veac de existență, ar urma să aibă loc mai multe evenimente de amploare mai mică în oraș și pe arena locală. Fotbaliștii români Adrian Mutu, Bogdan Lobonț, Ciprian Tătărușanu și Marius Lăcătuș, foști jucători ai trupei Viola, au primit invitație să participe la aniversare.

Antognoni, campion mondial cu Italia și o legendă a Fiorentinei

Giancarlo Antognoni (72 de ani) este născut la Marsciano (Umbria) și a jucat la echipele Asti Calcio (1970-1972), Fiorentina (1972-1987) și Lausanne-Sport (1987-1989). Are 73 de eselecții și 7 goluri pentru naționala Italiei, cu care a participat la CM 1978 (semifinale), Euro 1980 (semifinale) și CM 1982 (campion mondial). Pentru Fiorentina a acumulat 429 de meciuri și 72 de goluri, fiind considerat unul dintre cei mai mari jucători care au îmbrăcat tricoul echipei, fiind pe un piedestal alături de Gabriel Batistuta, Kurt Hamrin, Manuel Rui Costa și Daniel Passarella.

În palmaresul său se găsesc câștigarea Cupei Mondiale (1982), Coppa Italia (1974-1975), Anglo-Italian League Cup (1975), Premio internazionale Giacinto Facchetti (2016) și includerea în Sport Ideal European XI (1980), Guerin Sportivo All-Star Team (1980), Golden Foot "Football Legends" (2010), ACF Fiorentina Hall of Fame (2012), Fiorentina All-Time XI și Italian Football Hall of Fame (2018).

După ce a agățat ghetele în cui a lucrat pentru Fiorentina (scouter, team manager, șef de delegație, CEO, organizator al delegației) în două perioade (1990-2001, 2017-2021). A fost îndepărat din club, după preluarea de către Rocco Commisso (tată) și Joseph B. Commisso (fiu) a conducerii administrative.

Foto - Getty Images