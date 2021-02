Walter Zenga a primit mesajul asteptat de 24 de ani. E induiosator ce i-a transmis fosta sotie

Roberta Termali, a doua dintre cele trei sotii ale antrenorului italian, i-a trimis acestuia primul mesaj dupa aproape un sfert de secol.

Presa italiana sustine ca tacerea dintre Walter si Roberta a durat nu mai putin de 24 de ani, cei doi ignorandu-se reciproc in ciuda faptului ca au impreuna doi copii, Nicolo (31 de ani) si Andrea (27 de ani). De altfel, acestia din urma au lansat in ultima perioada atacuri repetate asupra tatalui care nu s-a interesat de soarta lor.

Intre timp, Walter Zenga a indraznit sa-l vada pe Andrea si sa discute cu el intr-o emisiune televizate, scena in urma caruia tanarul a inceput sa planga. Aceasta a fost si scanteia care a provocat-o pe Roberta Termali, o prezentatoare TV, sa puna mana pe telefon si sa-i dea un mesaj lui Walter.

"I-am spus sa traga o linie peste tot ce s-a intamplat in trecut. Niciunul dintre noi nu merita sa sufere, mai ales in numele iubirii care ne-a legat. Nu e retorica, ci e dragoste pura pentru cei doi baieti ai nostri care au nevoie de el. Pe ei trebuie sa-i vad din nou fericiti", a precizat Roberta, in varsta de 56 de ani, care mai are doi baieti, mai mici, dintr-o alta relatie.

"Mesajul de pace a fost dictat de agonia unei mame care isi vede copilul plangand cand vorbeste despre tatal sau. Am simtit un imens sentiment de neputinta. Imi doresc ca intr-o zi sa putem sta cu totii la o masa. Cu sotii noi, copii din alte casatorii, parteneri de viata sau iubiti. In cele din urma exista o singura viata si niciodata nu e prea tarziu sa ne impacam si sa ne cerem scuze", a completat italianca.

In afara celor doi copii pe care ii are cu Roberta Termali, Walter Zenga mai are un baiat, Jacopo, cu prima sotie, Elvira Carfagna, si inca doi cu actuala sotie, romanca Raluca, cu care se afla insa in pragul divortului.