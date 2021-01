Uluitor, dar ADEVARAT! Cel mai BOGAT om al planetei castiga intr-un MINUT cat un roman intr-o VIATA. N-o sa ghicesti de cati ani are nevoie

Un calcul facut de site-ul "AddictiveTips" arata diferenta de venituri intre cel mai bogat om al lumii si persoanele obisnuite.

Ideea de a face aceasta comparatie a venit dupa ce, recent, Elon Musk a fost declarat de specialistii in economie de la "Bloomberg" drept omul cu cea mai mare avere, depasindu-l astfel pe Jeff Bezos. Suma atinsa de fondatorul Tesla se invarte in jurul sumei de 190 de miliarde de dolari, o cifra astronomica pe care multi nici macar nu si-o pot imagina.

De-aici, tinand cont de veniturile medii din tarile europene, cei de la "AddictiveTips" au facut un calcul simplu, iar concluzia e uluitoare. Astfel, in cazul Romaniei, o persoana de la noi din tara are nevoie de 56 de ani si 6 luni de munca pentru a ajunge la banii castigati de Elon Musk intr-un singur minut. Daca ne incalzeste cu ceva, vecinii bulgari au nevoie de 88 de ani si 9 luni, in timp ce cei mai "fericiti" sunt luxemburghezii, cu numai 12 ani si 8 luni.