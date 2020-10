Elon Musk a fost intrebat de existenta extraterestrilor! Unde ar putea sa traiasca acestia

Fondatorul SpaceX si patronul Tesla, Elon Musk, a dat nastere unei dezbateri majore dupa ce a raspuns unei intrebari care i-a fost adresata pe Twitter.

Miliardarul crede ca in Sistemul Solar in care traim suntem, cel mai probabil, singuri. Musk nu exclude existenta extraterestrilor pe alte planete sau in alte galaxii. Omul de afaceri nu exclude nici varianta ca viata sa existe sub ghetarii de pe Europa, satelitul planetei Saturn, sau pe Marte. Musk nu e singurul care a incurajat aceste teorii, mai multi oameni de stiinta vorbind despre posibilitati similare.

Monica Grady, profesor la Open University, crede ca Marte ar putea fi gazda unor familii de bacterii, in timp ce pe Europa ar fi sanse sa existe chiar forme mai evoluate de viata.



Elon Musk: SpaceX chief reveals best place to look for aliens in solar systemhttps://t.co/2sve8uU6xY pic.twitter.com/IdxjubS8pg — Daily Express (@Daily_Express) October 21, 2020