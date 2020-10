Elon Musk, reactie vehementa despre vaccinul Covid-19! "Toata lumea moare!" Declaratiile controversate ale unuia dintre cei mai BOGATI oameni de pe planeta

Elon Musk a oferit din nou mai multe declaratii controversate despre pandemia de Covid-19 care loveste intreaga planeta.

Elon Musk este al treilea cel mai bogat om de pe planeta, fiind detinatorul unor companii de succes ca SpaceX sau Tesla.

Elon s-a declarat de la inceputul pandemiei un critic al blocarii fortate din cauza coronaviruslui, iar in ultimul interviu a spus ca nici nu se gandeste ca el sau familia lui sa fie vaccinata impotriva Covid-19.

Desi numarul de morti a depasit 1 milion de persoane la nivel mondial, iar infectiile cresc in continuare alarmant, Elon Musk spune ca el si familia sa nu sunt in pericol:

"Aceasta este o situatie fara castig. Mi-a diminuat credinta in umanitate din cauza irationalitatii oamenilor in general", a spus Elon Musk, intr-un podcast pentru New York Times, citat de Daily Star.

Kara Swisher, gazda podcastului, a spus un numar si mai mare de decese ar putea rezulta din lipsa de responsabilitate a oamenilor, insa Musk a oferit un raspuns surprinzator: "Toata lumea moare."

"Nu ma voi vaccina. Nu sunt expus riscului, nici copiii mei nu sunt", a mai afirmat Musk.

Elon Musk sustine ca nu si-a incetat activitatea pe toata durata pandemiei si a incercat sa isi dezvolte ideile in continuare ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat:

"Aveam autorizatie de securitate nationala pentru ca faceam lucrari de securitate nationala. Am trimis astronauti la Statia Spatiala Internationala si inapoi", a mai spus Musk, facand referire la lansarea rachetei Falcon 9, care a fost prima misiune cu echipaj din America spre Statia Spatiala Internationala.