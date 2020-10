La DOAR 12 ani incepe al doilea an de FACULTATE! Urmeaza sa obtina o diploma de inginer aerospatial si are un mesaj pentru Elon Musk: ce vrea sa faca

Un pusti din Statele Unite ale Americii s-a nascut cu un talent special si ar putea unul din urmatorii oameni care revolutioneaza lumea.

Brainy Caleb Anderson este un copil special din Statele Unite ale Americii, care la doar 9 luni a invatat limbajul semneluir, iar cateva luni mai tarziu a invatat deja sa citeasca.

Acum are 12 ani si va incepe anul 2 de facultate in Georgia, SUA. In 2 ani de zile pustiul va obtine o diploma de inginer aerospatial, iar visul lui este ca Elon Musk, celebrul detinator al companiilor Tesla si Space X, sa il trimita in spatiu.

Intr-un interviu acordat catre CBC News, Brainy a declarat: "Nu sunt chiar destept. Doar inteleg informatiile rapid. Deci, daca invat mai repede, atunci avansez mai repede."

Brainy vrea sa se alature Institutului de Tehnologie din Georgia sau din Massachusetts pentru a obtine un stagiu cu Elon Musk.

"Inca de cand aveam 1 an mi-am dorit sa merg in spatiu. M-am gandit ca ingineria aerospatiala ar fi cea mai buna cale.

Am o amintire cu mine cand am mers in clasa intai la scoala si toata lumea era mai inalta ca mine, deoarece, stii si tu, aveam 2 ani. De abia puteam sa merg", a mai spus pustiul.

