"Ultimul imparat al Romei!" Mafiotul cu un singur ochi care a RUINAT Capitala Italiei! Din cauza lui nu s-au mai organizat Jocurile Olimpice

Italia a dat lumii multe lucruri minunate, dar si mafioti faimosi.

Massimo Carminati e numele omului de care se leaga inevitabil numele Romei.

Poreclit "Ultimul Imparat al Romei", Carminati a condus una din cele mai puternice retele mafiote din Italia.

El i-a santajat pe polticieni si i-a corupt pana a ajuns sa conduca practic toata administratia orasului.

Firmele lui Massimo Carminati castigau miraculos toate licitatiile pentru curatenia din oras, intretinerea transportului public si chiar casele destinate imigrantilor din Orientul Mijlociu.

Din cauza lui, orasul arata si se simtea practic ca o ruina, asta pana in 2014, cand intreaga organizatie a fost demascata, iar procurorii italieni au reusit sa-l prinda chiar si pe Carminati. Dupa un proces de 20 de luni, Carminati a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. In ancheta s-a descoperit ca mafiotii au reusit sa-l corupa cabinetul primarului din Roma cu mite de 15.000 de euro, plus amenintari la adresa familiei celor cu putere de decizie.

Carminati a fost unul dintre cei care au profitat cel mai mult in urma valului urias de imigranti din tarile macinate de razboi din Africa si Asia. Carminati si asocitaii sai primeau contracte pentru intretinerea caselor destinate refugiatilor si nu faceau nimic. "Ai idee cati bani castigam de pe urma acestor imigranti? Traficul de droguri e mai putin profitabil", spunea Salvatore Buzzi, mana dreapta a lui Carminati, intr-o inregistrare obtinuta de procurorii italieni.

"Anul asta suntem aproape de 40 de milioane de euro... profitul nostru vine de la toti tiganii, de la casele astea ale imigrantilor", a mai spus el.

Politistii au recuperat bunuri in valoare de 240 de milioane de euro de la Carminati si asociatii sai in momentul arestarii. 100 de politicieni si oameni de afaceri influenti din Roma au fost investigati in urma unui proces urias. Doar 5 persoane au fost achitate. Carminati si Buzzi au primite 20, respectiv 19 ani de inchisoare in regim strict, fara drept de telefoane sau scrisori, fara bani sau pachete primite din exterior. Procurorii n-au fost multumiti cu aceasta pedeapsa si au anuntat ca vor face apel, pedeapsa fiid considerata prea mica.

Roma a platit scump din cauza lui Carminati. Aproape de faliment si cu o problema uriasa de imagine, orasul a decis sa se retraga din cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024.