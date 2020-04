Tara din Europa care tocmai a anuntat ca vrea sa testeze 25 de milioane de oameni pentru coronavirus! Actiune GIGANT pentru controlul bolii! Ce categorii de persoane vor fi testate

Masuri fara precedent in tentativa de a opri raspandirea COVID-19!

Marea Britanie a largit cercul persoanelor care pot fi testate pentru coronavirus. 25 de milioane de oameni intra in categoriile anuntate in aceasta seara de Ministrul Sanatatii Matt Hancock.

Pe langa persoanele care muncesc in prima linie sau 'lucratorii esentiali', guvernul britanic a adaugat si alte categorii de persoane pe lista celor care se pot testa! Astfel, pacientii internati in centrele pentru persoane varstnice, personalul medical din aceste institutii, oamenii peste 65 de ani sau apropiati de-ai lor care manifesta simptome asociate COVID-19, precum si cei care nu pot sa lucreze de acasa si se deplaseaza pot intra in programuld e testare. De asemenea, familiile persoanelor care nu muncesc de acasa si au simptome pot aplica pentru testarea de coronavirus! Nu mai putin de 25 de milioane de britanici intra in categoriile mentionate azi de ministrul Hancock. Masura vine in sprijinul tentativelor de a controla raspandirea bolii.

In Marea Britanie, Coronavirusul a imbolnavit peste 160 000 de oameni. Dintre acestia, 21 678 si-au pierdut viata. Marea Britanie e pe locul 5 la numarul de vieti pierdute din cauza COVID19, dupa Statele Unite, Spania, Italia si Franta.

