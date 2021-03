Primul hotel construit in SPATIU a devenit realitate: cum poate sa arate o camera si cand va fi terminat

Asta le intrece pe toate!

Primul hotel 'ridicat' in spatiu va fi gata pana in 2030! Compania care-l construieste, The Gateway Foundation, a publicat un video in care prezinta facilitatile de care hotelul va beneficia. Totul e lux, de la dormitoare, pana la restaurante, sali de sport si sali de concerte!

Barul va avea 'vedere' catre pamant, iar restaurantul va servi preparate gourmet.

O structura gigant va asigura gravitatia artificiala, astfel incat clientii hotelului vor putea sa mearga la fel ca pe pamant. Toaletele si dusurile vor functiona tot ca pe Terra. Constructia hotelului va incepe in urmatorii ani, iar proiectul ar trebui sa fie finalizat la sfarsitul deceniului.

