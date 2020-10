Stirea momentului: fosta nevasta a actorului cunoscut in toata lumea disparuse fara urma acum doi ani! A fost gasita vie si nevatamata. Unde se afla si in ce hal arata acum

Viata chiar bate filmul!

Fosta nevasta a starului din Baywatch, Jeremy Jackson, a fost data disparuta acum doi ani. Loni WIllison s-a luptat mult timp cu adictiile, iar apropiatii se temeau de ce e mai rau. Femeia a fost insa gasita in Los Angeles, umbland printre gunoaie! Desi nu are decat 37 de ani, Loni e departe de stralucirea pe care o avea cu doar cativa ani in urma, cand era fotomodel.

"Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau sa vorbesc cu prietenii mei. Sunt bine. Nu vreau sa ma ajute nimeni cu nimic", le-a spus femeia jurnalistilor de la The Sun.

Loni a dezvaluit ca nu are nici macar telefon mobil, insa nu-i lipsesc mancarea si un loc unde sa doarma noaptea.

"Primesc bani din anumite locuri, mancare gasesc la cosurile de gunoi si in apropierea magazinelor. E chiar multa", a spus ea.

Loni a disparut in 2018. Apropiatii au incercat sa o interneze intr-o clinica specializata pentru a o ajuta sa se lupte cu adictiile, dar n-au putut sa o convinga. Willison e dependenta de alcool si are probleme psihice.

Jeremy Jackson si Loni Willison s-au casatorit in 2012. In 2016, Loni a suferit o cadere nervoasa si si-a pierdut job-ul pe care-l avea in LA. Sotul ei, Jeremy, e celebru in toata lumea dupa ce l-a jucat pe Hobie Buchanan in seria de succes Baywatch, in care a aparut din 1991 pana in 1999.

Cum arata Loni acum cativa ani....

...si cum arata acum!