Specialistii au dat VERDICTUL! Top 5 cele mai SIGURE activitati pe timp de pandemie. Ce trebuie sa NU faci ca sa eviti imbolnavirea

700 de experti in epidemiologie au participat la un studiu despre riscurile de infectare cu Covid in functie de activitatea efectuata.

Pandemia cu coronavirus a provocat schimbari majore in ceea ce priveste rutina zilnica a fiecaruia dintre noi, acesta fiind subiectul unui sondaj interesant organizat de americanii de la New York Times, la care au participat un numar record de specialisti. Acestia au fost pusi sa se exprime asupra activitatilor pe care le-au facut in ultimele 30 de zile si care, in consecinta, ar fi cele mai recomandate pentru a nu contracta virusul.

Astfel, 90 la suta s-au exprimat asupra faptului ca mersul la cumparaturile esentiale sau la farmacie n-au cum sa fie evitate. Urmeaza ridicarea corespondentei (72 la suta) si discutiile cu prietenii in aer liber (62 la suta), in top 5 mai facandu-si loc deplasarea la doctor pentru o chestiune care nu e urgenta (44 la suta) si mersul la frizerie (29 la suta).

In schimb, la polul opus, ar fi de evitat participarea la nunti si inmormantari (3 la suta), intalnirea cu persoanele necunoscute (tot 3 la suta), dar si participarea la evenimente sportive sau concerte, ultima activitate fiind ignorata total de specialistii epidemiologi care au luat parte la studiu.