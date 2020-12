Hackerii au descoperit PUNCTUL SLAB al vaccinului anti-Covid. Care este TINTA si cum poate fi atacata

Piratii informatici dezvolta o serie de atacuri care pun in pericol succesul imediat al vancinului impotriva coronavirusului.

Iminentul debut al campaniei de vaccinare la nivel global are niste adversari ascunsi. Este vorba despre binecunoscutii hackeri care au imaginat o campanie de "phishing" menite sa ingreuneze stocarea si transportarea dozelor de vaccin in conditii optime. Asta in conditiile in care vaccinurile anti-Covid trebuie pastrate la temperaturi de aproximativ -70 de grade Celsius.

Conform specialistilor de la IBM, e greu de crezut ca in spatele acestei retele sofisticate stau doar niste indivizi izolati, aparand astfel suspiciunea sprijinului acordat de un stat sau un guvern national, fara sa se cunoasca deocamdata alte detalii in acest sens.

Atacurile asupra sistemului frigorific necesar vaccinului au inceput inca din septembrie, dar s-au amplificat in ultima perioada, in contextul in care testarea vaccinurilor a ajuns in faza finala. Ca de obicei, principalele arme ale hackerilor sunt mailurile false trimise companiilor din domeniu prin care se poate intra fraudulos in baza de date.