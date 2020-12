Gestul SOCANT al hotilor care au furat o ambulanta anti-Covid. Surpriza AMARA pregatita medicilor dupa 3 zile

Un eveniment neobisnuit s-a petrecut in Italia, cu o masina speciala rezervata tratarii la domiciliu a pacientilor Covid.

Furtul s-a petrecut intr-un orasel din provincia Foggia, spitalul din localitate trezindu-se fara una dintre ambulantele care au cel mai mult de lucru in aceasta perioada pandemica. Nu e vorba de o ambulanta tipica, ci de o masina Fiat Panda de dimensiuni mai mici, echipata cu tot ce e necesar pentru ingrijirea bolnavilor aflati la domiciliu.

Auzind ce s-a intamplat, in scena a intervenit inclusiv primarul orasului, care a facut un apel public pentru ca hotii sa dea dovada de bunavointa si sa returneze automobilul. Rugamintea a avut succes, insa partial. Asta pentru ca, dupa 3 zile, masina a reaparut in proprietatea spitalului, spre bucuria initiala a medicilor. Surpriza a venit insa atunci cand masina fost deschisa, personalul medical observand ca din interior lipseau absolut toate echipamentele destinate in lupta cu coronavirusul.

