S-au luat dupa Stefan cel Mare? Tara URIASA care se pregateste de RAZBOI cu tactici din Evul Mediu. Imagine RARA

Pe retelele de socializare au aparut imagini cu fortificatiile ciudate pe care le construiesc francezii pe teritoriul fostelor colonii din Africa.

Intr-o epoca dominata de rachete si razboaie informationale, iata ca exista si situatii care amintesc de felul in care se desfasurau conflictele armate in urma cu sute de ani, pe vremea lui Stefan cel Mare. E cazul deciziei luate de Franta in ceea ce priveste intarirea punctelor strategice in care se afla militarii lor de pe continentul african.

Base opérationnelle avancée temporaire vers Ménéka, style Vauban, réalisée en 2018 par le 17e régiment de Génie parachutiste (qui a signé son ouvrage en haut à droite)

En attendant (peut être un jour) une vue aérienne du camp en étoile de Labbézanga (le long du fleuve Niger)... pic.twitter.com/DDCl06pdiR — FdeStV (@Marsattaqueblog) August 19, 2020

Ca exemplu, se poate vedea cum arata de la inaltime unul dintre forturile francezilor, in cazul unui regiment de parasutisti, construit in forma unei stele cu cinci colturi. Sistemul de aparare prevede, ca pe vremuri, numeroase transee si santuri-capcana destinate pentru impiedicarea trupelor terestre inamice, in timp ce intrarea principala in acest complex prevede alte fortificatii suplimentare.

Nu se stie cu exactitate cine ar putea fi dusmanii de care francezii se apara in acest fel, cert fiind doar faptul ca armata franceza e desfasurata pe teritoriul african pentru a combate jihadismul incipient din aceasta zona a lumii.