S-a intalnit cu Aguero iar acum a dat o noua lovitura in lumea fotbalului! Super-modelul Instagram, Zoe Cristofoli, se iubeste cu un star de la Milan

Fundasul lui AC Milan, Theo Hernandez, a fost surprins impreuna cu fotomodelul Zoe Cristofoli.

Marca a confirmat ca francezul in varsta de 22 de ani este impruna cu Zoe. In trecut, starul de pe Instagram ar fi petrecut cu Sergio Aguero in Los Angeles.

Cei doi au fost suprinsi impreuna pe o barca in Capri, iar imaginile au fost puse pe internet.

Zoe Cristofoli este originara din Verona si este urmarita pe Instagram de peste 330 de mii de urmaritor. Ea este celebra in presa mondena din Italia, deoarece a avut mai multe relatii cu persoane publice.