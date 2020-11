S-a dus in padure sa culeaga ciuperci si a ramas cu gura cascata. Incredibil ce a putut sa gaseasca

Un barbat din Cehia a fost autorul unei descoperiri arheologice care dateaza din urma cu peste 3.000 de ani, din epoca de bronz.

O banala iesire in natura i-a schimbat viata lui Roman Novak, cehul devenit peste noapte un mic erou. Plecand sa caute ciuperci intr-o padure, el s-a intors cu un obiect foarte pretios, o descoperire istorica, asa cum s-au exprimat arheologii. Este vorba despre o sabie utilizata in jurul anului 1.300 inainte de Hristos, intr-un teritoriu ocupat la acea vreme de triburile germanice.

Archaeologists prepare dig in Jesenicko after mushroom picker finds rare Bronze Age sword https://t.co/nXfVLlJTgB — Radio Prague International (@RadioPrague) November 3, 2020

„Tocmai plouase și m-am dus să caut ciuperci. În timp ce mergeam, am văzut o bucată de metal ieșita din niște pietre. Am lovit-o cu piciorul și am vazut ca e o parte a unei sabii. Am mai săpat putin si am gasit si manerul de bronz", a declarat Roman Novak in presa din Cehia. Arma folosita de inaintasii nostri in urma cu 3.300 de ani poate fi admirata acum intr-un muzeu din regiunea Jesenicko.

