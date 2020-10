BREAKING NEWS: Anunt ISTORIC facut de NASA! A fost gasita apa pe luna! Cum a fost facuta descoperirea

Descoperirea a fost facuta cu ajutorul telescopului Sofia. Intr-o conferinta de presa sustinuta astazi, NASA a avansat ideea ca apa ar putea fi distribuita in diverse locuri de pe suprafata lunii mai degraba decat in zonele umbrite si reci, cum se credea.

"Avem informatii ca apa ar putea fi prezenta pe suprafata luminata a lunii", a spus Paul Hertz, directorul diviziei de Astrofizica din Directoratul Misiunii Stiintifice a NASA.

"Acum stim ca e acolo. Descoperirea ne provoaca sa intelegem suprafata lunii si ne ridica noi ipoteze in explorarea spatiului", a mai comentat omul de stiinta.



NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod