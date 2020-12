Reactia unui medic roman din Anglia, dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19: "Eu cred in Dumnezeu si cred in stiinta!"

Ciprian Cociuba, medic care este stabilit in Marea Britanie, a declarat dupa ce s-a vaccinat ca singurul remediu descoperit pana acum impotriva noului virus este "o binecuvantare" de la Dumnezeu.

El lucreaza ca medic ATI in spitalul din Yeovil, un oras din sudul Angliei. Ciprian Cociuba a recunoscut intr-o filmare postata pe YouTube ca si-a facut vaccinul potriva noului coronavirus si a avut de transmis un mesaj romanilor.

"Cu totii am auzit ca vaccinul e ceva dubios, malefic, ca cineva vrea sa ne faca rau tuturor, ba unii chiar credeti ca e semnul 666 si e cu adevarat mana lui Satan. Eu nu cred aceste lucruri nefondate.

Astazi mi-am facut vaccinul si l-am facut cu incredere si bucurie, pentru ca eu cred in Dumnezeu si cred in stiinta. Cele doua lucruri nu sunt deloc incompatibile. Din contra. Stiinta si natura ni-L prezinta pe Dumnezeu ca un creator extraordinar.

Fara doar si poate, vaccinurile, de-a lungul istoriei, au fost o binecuvantare venita de la Dumnezeu", a spus medicul roman in inregistrarea de pe contul de YouTube al bisericii din care face parte.

Ciprian Cociuba sustine ca vaccinul este "raspunsul lui Dumnezeu la rugaciunile noastre si ca oamenii nu au incredere in noul remediu la fel cum nu au nici in sistemul medical.

"E clar ca singura noastra scapare este un vaccin. Fara un vaccin nu vom iesi din aceasta pandemie. Eu nu spun ca sunt un expert in vaccinuri, dar ca in orice alt domeniu in care nu ma pricep, decat sa imi dau cu parerea vorbind prostii si facandu-ma de ras, ma incred in oamenii de stiinta si in expertii din domeniul acela.

Pentru unii e foarte greu sa faca lucrul acesta, pentru ca ei sunt experti in toate lucrurile. Unii sunt experti in politica, in medicina, in religie si, bineinteles, in nanotehnologie. Oamenii acestia, in general, nu au incredere in nimeni. Nici macar in Dumnezeu.

Pentru un crestin e o rusine sa vorbeasca prostii, sa povesteasca impresii ce le-a citit, probabil pe Facebook, dar e o datorie a lui sa se documenteze din surse credibile", mai spus medicul roman.