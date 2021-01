Mister in batalia MILIARDARILOR! Nimeni nu stie cine e CEL MAI BOGAT om din lume. CIFRELE se bat cap in cap

Parerile specialistilor sunt impartite in ceea ce priveste averile celor mai bogati oameni ai planetei, Elon Musk si Jeff Bezos.

Un clasament in timp real al agentiei de stiri americane Bloomberg a anuntat o schimbare la varf care a facut inconjurul lumii, fondatorul si CEO-ul Tesla, Elon Musk, fiind creditat cu performanta de a fi reusit sa-l depaseasca la bani pe seful Amazon, Jeff Bezos.

Cei de la Bloomberg au pus aceasta "rocada" pe seama cresterii accentuate pe bursa a actiunilor Tesla, averea lui Musk ajungand astfel la 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde peste suma estimata in cazul lui Bezos.

Nimeni n-ar fi contestat aceasta ierarhie daca n-ar fi aprut insa specialistii in economie de la celebra revista de profil Forbes, care afirma contrariul. Astfel, acestia din urma spun ca Elon Musk (care detine si cunoscuta companie SpaceX) e intr-o continua ascensiune, cu 176 de miliarde in conturi, insa n-a ajuns inca la nivelul lui Jeff Bezos (186 de miliarde), conducatorul Amazon profitand din plin de pandemia de coronavirus. De altfel, conform Forbes, Bezos n-a avut rival in ultimii trei ani, dupa ce a reusit sa puna capat unei dominatii indelungate a lui Bill Gates, co-fondatorul Microsoft.