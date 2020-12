El e cel mai NOROCOS sarac din lume! Incredibil cine sunt rudele BOGATE de la care se imprumuta cu bani

Ingropat in datorii, americanul Rob Kardashian (32 de ani) apeleaza de ani buni la bunavointa celebrelor sale surori.

Rob pare sa fie "veriga slaba" in clanul Kardashian, el esuand in tentativa de a-si construi o cariera de succes in showbiz. Ca urmare, s-a retras de mult din show-ul de familie "Keeping Up With The Kardashians", incercandu-si norocul in afaceri, unde i-a mers la fel de prost.

Ca urmare, surse din apropirea lui Rob au dezvaluit in presa faptul ca acesta are probleme financiare uriase si ca a trait practic practic in ultimii ani doar cu ajutorul mamei si a surorii Khloe. "A luat atat de multi bani de la ele, incat acum a venit randul lui Kylie Jenner (n.r.: sora vitrega a lui Rob) sa-l ajute", a mentionat aceeasi sursa. Astfel, desi se poate considera sarac, Rob are norocul ca e inconjurat de cateva dintre cele mai bogate persoane ale planetei. Kylie Jenner fiind de exemplu cea mai tanara femeie care a atins miliardul de euro prin propriile puteri.

Pe langa faptul ca are dificultati economice, Rob Kardashian se confrunta cu mari probleme si in viata privata, aflandu-se in plin proces cu fosta partenera Blac Chyna privind custodia fetitei de 3 ani a cuplului.