Printul Harry a vorbit pentru prima data cu fratele sau William dupa interviul care a zguduit intreaga planeta! Ce si-au spus cei doi

O apropiata a printului Harry si a lui Meghan Markle sustine ca Ducele de Sussex a vorbit pentru prima data cu fratele sau dupa interviul acordat lui Oprah Winfrey.

Gayle King a spus pentru CBS ca a vorbit in weekend cu Meghan si Harry si a aflat ca Printul Harry si Printul William au avut prima discutie dupa ce Meghan Markle a lansat anumite acuzatii de rasism asupra Casei Regale britanice.

Potrivit Daily Mail, ea a catalogat discutia dintre cei doi ca fiind 'neproductiva', in sensul in care nu s-a discutat concret despre acuzatiile facute de Meghan in interviul care a fost facut public pe 7 martie.

Cei doi frati, care erau foarte apropiati inainte ca Harry si Meghan sa renunte la indatoririle regale, nu au mai vorbit foarte des de la acel moment.

La cateva zile dupa difuzarea deja celebrului interviu, Printul Harry a fost intrebat cand se afla intr-o vizita la o scoala din Londra daca a apucat sa discute cu fratele sau si a raspuns ca nu, insa a tinut sa transmita ca "Familia Regala nu este sub nicio forma rasista".

Gayle King este o prietena apropiata a lui Meghan Markle si a spus la CBS despre prietena sa ca este "o persoana foarte dulce si grijulie".