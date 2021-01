Prima dovada CLARA ca Diego Maradona putea fi salvat! Hotia GROSOLANA descoperita in Argentina. Cine e vinovatul

Doctorul personal al fostului mare fotbalist, decedat la 25 noiembrie, a intrat in atentia procurorilor argentinieni.

Incep sa iasa la iveala nereguli grave in ceea ce priveste ultima perioada din viata lui Diego Maradona, trecut in nefiinta in urma unui infarct, precedat insa de o operatie pe creier suferita cu cateva saptamani inainte. Imediat dupa decesului legendarului fotbalist, procurorii facut perchezitii la persoane importante din anturajul lui Diego, iar una dintre acestea este fostul sau doctor personal, Leopoldo Luque.

Conform presei argentiniene, in posesia lui Luque s-ar fi gasit un document crucial, semnat cu data 1 septembrie 2020 si trimis clinicii unde a fost internat Maradona, dar in care semnatura acestuia este falsificata de Leopoldo Luque. Daca evaluarea caligrafica se va confirma, atunci doctorul risca sa fie trimis in judecata, iar pedeapsa pentru aceasta infractiune poate fi chiar si inchisoarea.

Nu e insa singurul detaliu pentru care e cercetat Luque, acesta fiind implicat si in controversata decizie de a-l scoate din spital pe Diego Maradona dupa operatia pe creier de la inceputul lunii noiembrie. In acest fel, creste numarul celor care afirma ca fostul fotbalist ar fi putut trai in continuare daca persoanele desemnate sa aiba grija de el ar fi fost mai responsabile.