Inca un COPIL pentru Maradona! ASEMANAREA cu fostul fotbalist e IZBITOARE. De NECREZUT unde s-a nascut tanara si cu ce se ocupa in prezent

Continua controversele privind numarul de mostenitori care vor imparti averea fostului mare fotbalist Diego Maradona.

La momentul decesului, 25 noiembrie 2020, despre Diego Maradona se stia ca are 5 copii recunoscuti si alti 3 pe care i-ar fi facut in Cuba. Va dura insa mult timp de-acum inainte pana cand aceasta situatie va fi clarificata, cu atat mai mult cu cat apar si alte persoane care sustin ca il au drept tata pe Maradona.

Ultima inscrisa pelista mostenitorilor este o femeie de 25 de ani din Argentina, pe numele ei Eugenia Laprovittola. Primele informatii despre ea au aparut la finalul anului trecut, dar acum au fost intarite, apropiatii lui Diego fiind siguri ca Eugenia este fiica acestuia.

Cea mai buna dovada e ocupatia aleasa de Eugenia, care la randul ei e fotbalista, e stangace si poarta pe spate numarul 10, la fel ca celebrul Maradona. Mai mult, ca o alta coincidenta uluitoare, Eugenia s-a nascut la 11 iulie 1995 la acelasi spital, Evita de Lanus, in care a venit pe lume legendarul fotbalist.

Povestea Eugeniei e una trista, ea fiind data in adoptie de mica si afland abia recent informatii despre cine ar putea fi parintii ei naturali. Totusi, cel putin deocamdata, tanara sustine ca nu e deloc interesata sa intre la succesiunea averii lui Maradona, o decizie care se poate schimba insa in orice moment in viitorul apropiat.