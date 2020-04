Imagini INCREDIBILE surprinse in weekend in China! Oamenii au iesit cu ZECILE DE MII la plimbare! Stirea care face inconjurul lumii

Lunile de carantina i-au facut pe chinezi sa nu mai tina cont de riscuri dupa imblanzirea masurilor de securitate.

Zeci de mii de oameni au iesit pentru plimbari in marile orase si in parcuri. Imaginile surprinse in provincia Anhui, la parcul montan Huangshan, au panicat in mod special autoritatile. In poze se vede cum mii de oameni merg pe alei intr-o aglomeratie incredibila.

Luate prin surprindere de numarul mare de oameni care au iesit din case, autoritatile au anuntat inca de la 7:48 dimineata ca parcul si-a atins capacitatea maxima de vizitatori, 20 000, si ca accesul in interior nu va mai fi permis.

Nu doar in Huangshan situatia a parut ca scapa de sub control. Si in marile orase au fost zeci de mii de oameni la shopping sau plimbari.

Expertii in epidemiologie spun ca riscurile reizbucnirii locale a epidemiei nu a trecut si avertizeaza ca cele intamplate in weekend pot redeclansa raspandirea in masa a coronavirusului.

In China, prima tara lovita de coronacirus peste 80 000 de oameni au fost declarati bolnavi de Covid-19 si 3331 si-au pierdut viata.

Tweet coronavirus China Citeste si: