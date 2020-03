"Facem tot posibilul sa acceleram asta!" Rasturnare de situatie in ceea ce priveste epidemia cu coronavirus! Ce se va intampla in urmatoarele saptamani la nivel global! Anuntul momentului

Ce se va intampla in urmatoarele saptamanii la nivel global.

Epiedemia de coronavirus a lovit si Romania, iar panica este din ce in ce mai mare. La nivel global, tot mai multe persoane s-au infectat cu acest virus care a bagat frica in toata lumea. Potritvit celor de la The Jerusalem Post, in urmatoarele saptamani va fi conceput un vaccin impotriva coronavirusului. Odata ce asta va fi conceput, vor trece cel putin 90 de zile pentru a-l trece prin procesul de verificare si chiar mai mult pana a ajunge pe piata.

Oamenii de stiinta sunt intr-un proces accelerat pentru dezvoltarea primului vaccin impotriva coronavirusului, iar daca totul va decurge conform planului, vaccinul va fi gata in cateva saptamani si va fi disponibil in 90 de zile.



"Felicitari Institutului de Cercetare Galileo pentru aceasta descoperire. Sunt increzator ca va avea un progres rapid care ne va permite sa oferim un raspuns amenintarii reprezentate de COVID-19. Data fiind nevoia urgenta la nivel global de un vaccin pentru coronavirus facem tot ce putem sa acceleram dezvoltarea sa. O sa fie un vaccin administrat pe cale orala fiind astfel accesibil publicului larg", a spus directorul Institutului, David Zigon.

