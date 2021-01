E un STAR adulat de MILIOANE de fani, dar putini stiu cu ce se ocupa in timpul liber. Afacerea NEOBISNUITA care ii umple conturile

Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti ai planetei a inceput sa scoata bani frumosi dintr-un business mai rar intalnit.

Thomas Muller (31 de ani) e una dintre piesele grele din lotul campioanei Europei, Bayern, si catigator al Cupei Mondiale cu nationala Germaniei, in 2014. Daca pe plan fotbalistic nu mai are nevoie de prezentare, Muller surprinde cu domeniul in care a ales sa-si investeasca banii.

Ideea de afacere i-a venit ca urmare a pasiunii pentru calarit pe care Thomas o impartaseste cu sotia sa, Lisa, cei doi fiind casatoriti de peste un deceniu. Astfel, detinatori ai unei ferme de cabaline, Thomas si Lisa vor incepe din acest an sa vanda materialul seminal al armasarilor pentru ca cei care detin iepe cu pedigree si doresc ca acestea sa ramana insarcinate.

Muller a creat chiar un site specializat pentru oferta sa initiala, de la trei dintre cele mai bune exemplare ale lor, pretul unei asemenea inseminari pornind de la 2.000 de euro.