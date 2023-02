Mauro Icardi se află în acest moment la Galatasaray, după ce Paris Saint-Germain l-a trimis sub formă de împrumut la începutul lui septembrie pentru întreg sezonul.

Wanda Nara, agentul fotbalistului, a vorbit despre momentul în care Paris Saint-Germain l-a achiziționat pe Icardi de la Inter, în vara anului 2020, moment în care cota fotbalistului era de 60 milioane. Acum, Icardi este evaluat de site-urile de specialitate la doar 17.5 milioane.

„Am adus Interului 70 milioane de euro din vânzarea lui Icardi. Cu banii aceia au construit apoi echipa cu care au câștigat Scudetto. Am rămas în relații bune cu clubul. Real Madrid și Juve l-au vrut pe Mauro. Cum i-am cucerit? Cu gătitul pastelor cu unt și parmezan”, a spus Wanda Nara, potrivit jurnalistului sportiv, Nicolo Schira.

#WandaNara a Belve: "Ho portato all'#Inter 70M dalla vendita di #Icardi. Con quei soldi poi hanno fatto lo squadrone con cui han vinto lo scudetto. Col club siamo rimasti in buoni rapporti. RealMadrid e Juve volevano Mauro. Come l’ho conquistato? Cucinando pasta burro&parmigiano”