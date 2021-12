„Nu sunt șanse!” Un fost lider ATP anunță boicotul lui Novak Djokovic la Australian Open 2022: Rublev confirmă predicția

În condițiile în care Novak Djokovic întârzie să ofere un răspuns referitor la participarea sa în ediția 2022 a Openului Australian, mai multe voci din lumea tenisului au trecut peste suspans și au afirmat opinii categorice în acest sens.

„Pentru toți aceia care încă mai speră: Djokovic nu va participa la Australian Open. Da, se va retrage de acolo, cum a făcut-o și din Cupa ATP. Nu sunt șanse ca el să joace,” a spus Emilio Sanchez Vicario, fost lider ATP în proba de dublu într-un tweet.



În timp ce Novak Djokovic nu a mai oferit niciun update de când a spus, în cadrul Cupei Davis, că va anunța presă de îndată ce va avea un răspuns final, Andrey Rublev (5 ATP) confirmă poziția luată de Emilio Sanchez Vicario.

„Din ce văd și citesc, nu cred că va juca în Austalia. Nu vă așteptați să o facă. Pur și simplu, va decide să nu participe, iar turneul va merge înainte,” a spus Rublev, notează Tennis World Italia.

