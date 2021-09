Când realitatea bate PlayStation-ul: Rublev și Schwartzman au jucat punctul perfect în Cupa Laver, sub privirile lui Federer 

Competiția neoficială care propune un duel între Echipa Europei și Echipa Lumii, Cupa Laver a debutat favorabil europenilor, care conduc cu 3-1 la meciuri după prima zi a confruntării.

Spectacolul a fost asigurat la Boston de către Andrey Rublev și Diego Schwartzman, care au jucat cea mai spectaculoasă minge de meci a sezonului, așa cum o apreciază pagina oficială de Twitter a circuitului ATP.



Cu viteza sa de deplasare în teren formidabilă, Schwartzman a întreținut punctul cu o intensitate incredibilă, dar nu a reușit să rămână în meci, Rublev acoperind bine zona fileului și impunându-se, 4-6, 6-3, 11-9.

În a doua zi a turneului amical, Stefanos Tsitsipas va reprezenta Europa în duelul cu Nick Kyrgios, Alexander Zverev își va măsura forțele cu John Isner, Daniil Medvedev cu Denis Shapovalov, iar ultima partidă a zilei se va juca în proba de dublu, între Rublev/ Tsitsipas și Isner/ Kyrgios.

The exclamation mark to a Day 1 classic.

This 24-shot rally on match point earned @AndreyRublev97 the @CreditSuisse shot of the day.#LaverCup pic.twitter.com/BKRYjiIdfr