Aryna Sabalenka (2 WTA) a suferit o umilință istorică în finala turneului WTA 500 de la Brisbane. Sportiva din Belarus a fost învinsă de kazaha Elena Rybakina (4 WTA), scor 6-0, 6-3.

Reeditarea finalei Australian Open 2023 s-a încheiat în doar 70 de minute și o vede pe fosta câștigătoare a turneului de la Wimbledon urcând pe locul 3 în clasamentul mondial, Rybakina reușind să o depășească pe Gauff, care și-a apărat titlul de campioană la Auckland, Noua Zeelandă, în urma unei finale de trei seturi cu Elina Svitolina, încheiate 6-7 (4), 6-3, 6-3.

Aryna Sabalenka after losing to Rybakina in Brisbane Final:

"I don't know where to start. First of all Elena… wow. Thank you for those 3 games at least. We made it look like a fight."