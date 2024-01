Fără activitate de antrenor profesionist în circuitul WTA, la ora actuală, Patrick Mouratoglou și-a făcut timp pentru a soluționa dezbaterea celei mai bune jucătoare din istoria tenisului feminin.

Fostul antrenor al Simonei Halep nu s-a gândit nici măcar o secundă la jucătoarea din România pe care a antrenat-o, alegând între Margaret Court și Serena Williams.

Patrick Mouratoglou a ales-o pe Serena Williams drept cea mai bună jucătoare din toate timpurile

Cu 24 de tituri de mare șlem cucerite, fosta jucătoare australiană de tenis în vârstă de 81 de ani este considerată inferioară Serenei Williams, care deține 23 de trofee majore în palmares, deoarece 13 din cele 24 de titluri apropiate de Margaret Court au avut loc înainte de Era Open, începută în 1968.

„Recordul lui Margaret Court a fost stabilit înainte de Era Open, când tenisul nu era un sport profesionist. Nici nu se compară. Serena este cea mai bună din toate timpurile,” a scris antrenorul care le-a pregătit pe Serena Williams și Simona Halep, într-o intervenție pe rețelele de socializare.

Ion Țiriac ripostează: „Eu m-aș întreba cum a câștigat Serena toate Wimbledonurile”

Ion Țiriac (84 de ani) a ripostat, în urma declarațiilor controversate făcute de Serena Williams, după ce Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani din tenisul profesionist.

„8 e un număr mai bun,” a scris americanca pe platforma X, insinuând că dopajul cu Roxadustat - inexistent în vara anului 2019, în cazul Simonei Halep - ar fi ajutat-o pe româncă să o învingă pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în ultimul act al turneului de la Wimbledon.

„Serena a avut derogări la medicamente. Nu o dată sau de două ori. De 5-7-10 ori, cât a stat Mouratoglou.”

„Pe Mouratoglou îl cunosc foarte puțin. Am fost o singură dată la el. Despre domnul Mouratoglou, antrenor de tenis, nu știu ce să spun. Dumnealui are o uzină acolo, face 50-60 de tineri în fiecare an.

Dar eu înțeleg că Serena a avut derogări la medicamente. Nu o dată sau nu de două ori. De 5-7-10 ori, cât a stat la dumnealui. Eu m-aș întreba cum a câștigat toate Wimbledonurile.

Serena a zis `Halep m-a bătut în 56 de minute. Mi-a dat o palmă cum nu am luat toată viața mea. Ce ar fi să mai cer un Wimbledon?`. Dar celelalte cum au fost?”, a spus Ion Țiriac, conform Digisport.