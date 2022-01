„Djokovic e un mincinos nemernic!” / „A spus doar rahaturi!” Doi prezentatori din Australia l-au jignit pe liderul ATP fără să știe că sunt filmați

Situația lui Djokovic este departe de a fi lămurită, în jurul său planând mai multe acuzații, printre care și cea că și-ar fi falsificat testul pozitiv la Covid-19. Sârbul a fost surprins, la o zi după ce susține că a fost testat cu Covid-19, în timp ce le înmâna premii copiilor de la academia sa.

Astfel, au apărut două variante: fie a ieșit în spațiul public știind că este infectat, punând în pericol zeci de persoane, fie și-a falsificat testul pozitiv pentru a putea intra în Australia.

După decizia judecătorului de a revoca anularea vizei, prin care Djokovic a putut să înceapă pregătirea pentru Australian Open, doi moderatori ai unui canal de știri au avut un derapaj la adresa tenismenului.

Rebecca Maddern și Mike Amor, prezentatori ai televiziunii australiene 7NEWS, au fost filmați în timp ce vorbeau despre Djokovic, folosind cuvinte jignitoare la adresa acestuia. Cei doi nu știau că sunt filmați și au început să vorbească în timpul pauzei, care a început imediat după un material care îl viza pe liderul ATP.

„Indiferent din ce unghi te uiți, Novak Djokovic este un mincinos, viclean și nemernic. Să ieși știind că ești pozitiv la Covid-19. De fapt, nici nu cred că era pozitiv la Covid-19”, a spus Maddern.

„Este un nemernic. A oferit o scuză de rahat. A spus doar rahaturi, minciuni de rahat, cred că o să scape”, a completat și Amor.

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ