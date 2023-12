„Djokovic a vrut să fie Nadal sau Federer când trebuia să rămână el însuși” Tsonga a făcut declarația picantă a momentului

În 2008, Jo-Wilfried Tsonga a jucat singura finală de turneu de mare șlem a carierei sale, dar a pierdut-o în fața lui Novak Djokovic, scor 6–4, 4–6, 3–6, 6–7.

Tenismenul francez a făcut o declarație intrigantă despre fostul său rival din Serbia, afirmând că acesta ar fi avut o perioadă în care a vrut să îi imite pe Roger Federer și Rafael Nadal, când ar fi trebuit să rămână el însuși, fără să încerce să își modifice comportamentul.

Jo-Wilfried Tsonga: „Chiar dacă îi divizează pe oameni, sinceritatea lui Djokovic este apreciată de mulți.”

„Consider că a avut o perioadă în care nu a vrut să fie el însuși. A vrut să fie Roger Federer sau Rafael Nadal, când poate ar fi trebuit să rămână el însuși tot timpul. Cred că astăzi el este el însuși.

Chiar dacă asta îi poate împărți pe oameni în tabere, cred că acest lucru este apreciat de mulți oameni. Pentru că acum este complet sincer," a spus Jo-Wilfried Tsonga.

„Djokovic nu mai face lucruri pentru a fi apreciat. Face lucruri pentru că consideră că așa merită să fie făcute.”

„Nu face lucruri pentru a fi apreciat. Face lucruri pentru că consideră că merită făcute în acest fel. Câștigăm mult atunci când suntem noi, și nu pretindem să fim altcineva.

A vrut să se distanțeze de această imagine de războinic pe care o are, pentru că este sârb și a trăit lucruri dificile în copilărie. Dar el este un războinic, ar fi trebuit să își asume asta de la început. Cred că ar fi fost iubit pentru asta,” a completat Tsonga în podcastul Generation Do It Yourself, citat de SportsKeeda.

Novak Djokovic a acordat un interviu pentru 60 Minutes în care a dezvăluit cum a reușit Rafael Nadal să îl scoată din sărite, în vestiarul Arenei Philippe-Chatrier, înainte de un meci direct la Roland Garros.

În plus, tenismenul sârb a admis, la patru ani și jumătate distanță, că a fost jucătorul mai slab în finala Wimbledon 2019, ultim act câștigat împotriva lui Roger Federer cu 13-12 în setul decisiv, după ce elvețianul a beneficiat de două mingi de meci.

„Joc împotriva lui Nadal la Roland Garros, și am vestiarul lui chiar lângă al meu. Stăm atât de aproape unul de altul și încercăm să ne acordăm spațiu reciproc. Dar vestiarul nu este chiar atât de mare.

Dintr-odată, Nadal începe să își facă mișcările înainte să ieșim pe teren. În vestiar, se apucă și sprintează. Puteam chiar să aud muzica pe care o asculta în căști. Era destul de enervant.

La începutul carierei mele, nu îmi dădeam seama cât de mult fac parte toate acestea din peisaj. Așa că eram intimidat de asta. Dar, în același timp, mă motiva să fac lucruri pe cont propriu și să arăt că sunt pregătit pentru luptă,” a explicat Djokovic pentru sursa menționată, citată de Tennis Head.