Soția lui Rafael Nadal, în lacrimi: imagini sfâșietoare la Melbourne. Campionul en-titre, eliminat în turul 2

Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a trecut în patru seturi de Jack Draper (21 de ani, 40 ATP), în runda inaugurală a Openului Australian, însă peisajul s-a schimbat complet încă din turul secund.

Câștigătorul en-titre a pierdut cu 3-0 la seturi în fața americanului Mackenzie McDonald (27 de ani, 65 ATP), scor 6-4, 6-4, 7-5. Partida s-a încheiat după 2 ore și 32 de minute de joc, timp în care Nadal a comis 31 de erori neforțate, cu nouă mai multe decât adversarul său.

Nadal's wife Mery in tears during one of the changeovers... pic.twitter.com/09OEOLXtSh