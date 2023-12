Rafael Nadal și Caroline Wozniacki își vor consuma în ianuarie 2024 ultima participare a carierei la Openul Australiei, cel mai important eveniment sportiv din prima lună a anului.

Campioni la Melbourne în 2009 și 2022, respectiv în 2018, Nadal și Wozniacki au primit wildcarduri pentru a putea fi prezenți pe tabloul principal al ediției 2024, programate să aibă loc în perioada 14-28 ianuarie.

Cu ce obiectiv în minte va juca Nadal în 2024

Nadal ocupă locul 668 în clasamentul ATP, în timp ce Wozniacki se situează pe poziția 246 WTA.



Rafael Nadal va împlini 38 de ani în 2024, ultimul an în care va juca tenis profesionist.

Tenismenul din Manacor cu 22 de titluri de mare șlem în palmares a declarat, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, că are ca obiectiv pentru sezonul următor să reușească să nu aibă așteptări de la sine însuși.

„Sper ca, în primul rând, să simt din nou acei nervi, acea speranță, acele frici și îndoieli. Mă aștept din partea mea să nu am așteptări. Acesta este adevărul. Să am abilitatea de a nu-mi cere ceea ce mi-am cerut întreaga carieră.

Sunt într-un moment diferit, într-o situație diferită, pe un tărâm necunoscut. Am asimilat ce am făcut toată viața mea, adică să cer maximumul de la mine. Acum tot ce sper e să fiu capabil să nu o fac, să nu pretind maximum de la mine însumi.

Să accept că lucrurile vor fi dificile la început și să îmi acord timp suficient, să mă iert dacă lucrurile nu merg bine, la început, lucru care reprezintă o mare posibilitate,” a declarat Rafael Nadal.

Wozniacki (33 de ani): „Sunt încă destul de tânără ca să îmi acord o ultimă șansă.”

„Este cu adevărat uimitor că am o altă șansă de a concura în Australia. Când m-am retras în 2020, am crezut sincer că va fi ultimul meu turneu, ultimul meu meci. Există un motiv pentru care am decis să mă retrag în Australia: pentru că este foarte specială pentru mine.

Simt că am mult sprijin acolo și a fost locul unde am câștigat primul meu Grand Slam. Dar, la trei ani distanță, am realizat că încă am ceva de adus sportului, pasiunea mea este încă prezentă și simt că sunt încă destul de tânără ca să îmi acord o ultimă șansă,” a declarat Caroline Wozniacki în podcastul The AO Show, sursă citată de Punto de break.

