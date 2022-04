Înrolat în armată ucraineană, fostul tenismen, Dolgopolov, comentează decizia Wimbledon: „Rușii sunt responsabili pentru acțiunile liderilor aleși”

Cel mai bun tenismen al Ucrainei în secolul XXI, Alexandr Dolgopolov (fost număr 13 ATP) a lăsat în urmă siguranța și s-a dus la Kiev, pentru a face parte din rezistența ucraineană, în războiul de apărare a țării contra invaziei rusești.

Comentând decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a respinge dreptul de participare al sportivilor ruși și belaruși, Dolgopolov - care poartă zilnic, de mai bine de o lună veste anti-glonț - consideră că tăcerea nu mai poate fi un răspuns adecvat al populației rusești.

Hey guys, sorry it took some time, but we wanted to use your money with the best possible price/value. 2 more shipments coming. Big big thanks to all. You are saving lives???????? pic.twitter.com/MUcSk5YbC9

„Wimbledon a făcut ceea ce trebuie, așa cum s-a întâmplat deja în multe sporturi și să arate un exemplu de decizie bună lumii tenisului. Acest lucru trebuie să înceteze și da, rușii sunt responsabili pentru acțiunile țării lor, ale armatei lor și ale liderilor pe care i-au ales timp de 20 de ani.

A tăcea sau a spune pur și simplu ”no war” nu mai este suficient. Poporul rus trebuie să condamne această ucidere în masă a civililor, numită deja genocid de mulți lideri.

Chiar toate regulile războiului sunt încălcate aici. Femeile și copiii sunt agresați în cele mai oribile moduri, copiii sunt răpiți. Rusia i-a forțat pe locuitorii teritoriilor ocupate să lupte cu Ucraina sub amenințarea armelor și a comis multe alte crime de război. Așa că da, până când își vor opri guvernul lor criminal toți rușii sunt responsabili,” a transmis Alexandr Dolgopolov, notează Eurosport.

Any sport or business or really anything should take the same stance. Until russian people stand up and stop their bloody leader and all these war crimes and crimes against humanity. Wimbledon and UK showing leadership, to stop all this madness.